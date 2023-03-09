Російський прапор підпалили на протесті в Тбілісі, а на будівлі парламенту – "Слава Україні"

Грузинський народ станом на 9 березня продовжує боротьбу за свою свободу. Зокрема, вимагають відставку проросійської влади.

Будівлю парламенту протестувальники підсвітили словами "Слава Україні". А для ще більшої красномовності – спалили прапор країни-терористки.

Зверніть увагу На чиєму боці Грузія: чому народ і влада не мають спільної позиції щодо війни в Україні

Ганчірка горіла яскраво та швидко. У мережі опублікували кадри вогню – тепліше на душі стає навіть через екран.

У Грузії на протестах спалили російський прапор / Скриншоти з відео

Протестувальники у Грузії вимагають відставки проросійської влади та дострокових парламентських виборів у країні,

– мовиться у повідомленні.

Ще з перших днів грузинські протестувальники вигукують разом "росіяни" та "раби". На акціях звучить гімн України. Зокрема, протест 9 березня розпочався з гімну України, Грузії та ЄС.

Будівлю парламенту підсвітили словами "Слава Україні" / Feher_Junior

Володимир Зеленський вже подякував протестувальникам за підтримку України. Президент наголосив, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху". У МЗС України наголосили, що уважно стежать за протестами у країні.