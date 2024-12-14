Після арешту протестувальників били і катували, – ексміністр оборони Грузії шокував цифрою

У Грузії опублікували офіційні результати "виборів", на яких перемогу здобув проросійський політик, ексфутболіст Михеїл Кавелашвілі. Це відбулося на тлі масштабних протестів, до того ж вперше президента обирали не шляхом всенародного голосування, а рішенням колегії виборців.

Ніхто серйозно не сприймає результати голосування. Про це 24 Каналу розповів ексміністр оборони Грузії Васіл Сіхарулідзе, додавши, що вибори в жовтні 2024 року пройшли з суттєвими порушеннями.

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Що відбувається у Грузії

Всі опозиційні партії, які пройшли в парламент, бойкотують це рішення. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що результатів не визнає і зі своєї посади не піде.

Проросійська партія "Грузинська мрія", яка перемогла на "виборах" зібрала тільки своїх представників і назвала це парламентом. Європейські лідери не визнають його легітимність. Тому протести на вулицях Тбілісі продовжуються. Вони відбуваються на тлі репресій, які застосовує Бідзіна Іванішвілі та його оточення.

Близько 500 людей заарештували, після цього багато з них зазнали тортур. Називають приблизну цифру 400 протестувальників, яких жорстоко побили. Також багатьох побили безпосередньо під час мітингу,

– розповів ексміністр оборони Грузії.

Зрозуміло, що так влада хоче залякати громадян, але це не вдається. Щодня на вулиці виходять десятки тисяч людей. Протести тривають не тільки у столиці, але й у більшості міст Грузії.

Це щось зовсім інше, ніж було коли-небудь. На опублікованих відео видно, як жорстоко поводяться силовики. Людей, які падали, – добивали. Є інформація, що потім їх піддавали тортурам у слідчих ізоляторах.

Щодня стає відомо про нові затримання, допити. Але, я думаю, що ми всі згуртуємось і виграємо цю боротьбу, бо іншого виходу у нас нема,

– наголосив Васіл Сіхарулідзе.

Він додав, що таким політичним терором грузинів хочуть налякати. Є великі проблеми з допуском правозахисників до заарештованих, ніяких процедур поліція не дотримується, тому ситуація дуже важка. Попри це, люди все одно виходять на вулиці.