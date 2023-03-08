Жіночий марш – тривожний знак для протестуючих: Олевський припустив фінал подій у Грузії

Яким буде результат протестів у Грузії стане відомо, ймовірно, вже найближчої доби, а то й ночі. Якщо 10 тисяч людей, які знову зібралися біля стін парламенту, зможуть довести, що об їх права не можна витирати ноги, щось таки зміниться.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він розповів про тривожний дзвіночок, який може покласти край протестам.

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Жіночі марші – початок кінця

Тимур Олевський відзначив цікавий факт, який може вплинути на хід протестів. Він підкреслив, після того, як вночі спецпризначенці вигнали протестувальників з будівлі парламенту, вже вранці пройшов жіночий марш. І це дуже тривожний знак.

"Тому що жіночі марші – початок кінця протестів. Я бачив таке у Білорусі. Поки люди билися з міліціонерами, був шанс, що в білорусів щось вийде. Коли почалися квіточки в стволи автоматів спецпризначенців, стало зрозуміло, що це кінець", – сказав журналіст.

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Вік – ще один аспект

Крім цього велику роль відіграє вікова категорія протестувальників. На думку Олевського, поки це ТікТок протест. Тобто наразі там задіяні досить молоді люди.

"Це важливо тому, що мені здалося, розкол на прихильників теперішньої влади, які ностальгують за минулим, і тих, хто вимагає змін для покращення свого життя, відбувається саме за віковим принципом. Те, що в них на протесті було мало вікових людей, я подумав: нічого сьогодні вночі у них не вийде", – припустив спікер.

Олевський вважає, для досягнення результату, треба аби разом з дітьми стояли й їхні батьки. Тільки тоді дані протести до чогось приведуть.

Якщо ні – ті, хто голосували за цей закон, приймуть до відома і будуть діяти так, як діяли раніше: обережніше, підкручуючи гайки громадськості і частково підкуповувати активістів, як це робив Путін,

– поділився своєю версією журналіст.

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