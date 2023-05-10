Грузія може відновити авіасполучення з Росією: під будівлею МЗС спалахнули протести

Російські авіакомпанії, які не перебувають під санкціями Заходу, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії. Громадяни країни вийшли на протести проти такого рішення.

Авіасполучення між країнами припинилося ще з 2019 року з ініціативи Москви. Кремль вирішив піти на такий крок після протестів та заворушень, які викликала поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова.

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У Грузії спалахнув протест через відновлення авіасполучення з Росією

Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі розповіла, що поки що дозвіл на прямі авіарейси з Росії до Грузії не видали, адже немає відповідних запитів ні від держави, ні від авіакомпаній.

У разі подання заявки всі компанії та борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії, так само як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Еміратах,

– зазначила посадовиця.

За її словами, пріоритетом для влади є турбота про населення. Мовляв, такий крок допоможе громадянам Грузії, які мешкають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною". Проте не всім грузинам сподобалася така перспектива – під будівлею МЗС спалахнув протест.

Дивіться відео акції проти відновлення авіасполучення з Росією

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США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією

У коментарі Accent в Державному департаменті США заявили, що низка країн Заходу, зокрема Сполучені Штати, забороняють російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

Якщо прямі рейси між Росією та Грузією відновляться, це викличе наше занепокоєння щодо можливого введення санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть літаки, які перебувають під імпортним та експортним контролем,

– наголосили у Держдепі.

У відомстві нагадали, що зараз не час поглиблювати відносини з Росією на тлі її повномасштабної війни проти України.

"Для грузинського народу буде краще, якщо Путін виведе свої війська з 20% відсотків окупованої Росією території Грузії, ніж це відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму", – вважають у Держдепі.

Путін скасував візовий режим для Грузії

Кремлівський диктатор Владімір Путін 10 травня підписав указ про скасування візового режиму з Грузією. Фото документа поширили російські ЗМІ. Також з сайту міністерства закордонних справ країни-агресорки зникла рекомендація для росіян утримуватися від поїздок до Грузії.

Окрім скасування віз, російським авіакомпаніям знову дозволили курсувати до Грузії – заборона існувала з 2019 року, після протестів, відомих як "Ніч Гаврилова". Вони розпочалися 20 червня 2019 року після виступу на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії Сергія Гаврилова.

Опозиція змусила законотворців країни-окупантки покинути Тбілісі. Після цього Грузією прокотилася хвиля антиросійських мітингів.