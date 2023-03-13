Тригер, що об'єднав опозицію: політичний аналітик зі США порівняв протести у Грузії з Майданом

Закон про "іноагентів", який хотіла продавити влада Грузії став певним тригером, який об'єднав опозиціонерів з прозахідним баченням майбутнього країни. Тож і не дивно, що в Грузії спалахнули протести.

Так, керівництво країни під виглядом проєвропейського шляху розвитку тягнуло Грузію під Росію. Таку думку 24 Каналу висловив політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян.

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Грузія та Україна мають схожі ситуації

На його думку, ця ситуація абсолютно схожа з правлінням експрезидента-втікача Віктора Януковича. Адже всі знали що він проросійський політичний діяч, хоча на початку він обіцяв продовжити євроінтеграцію України.

Янукович просто "кинув" українців і вирішив на 180 градусів змінити політику. Те саме зараз спробувала зробити "Грузинська мрія",

– зауважив політичний аналітик.

За його словами, влада Грузії запустила законопроєкт, який би "поховав" мрії грузинів увійти до Євросоюзу або НАТО. Відповідно така позиція грузинської влади ставить Київ та Тбілісі по різні боки барикад.

Як Росія використовує Грузію

Росія обходить санкції через країни колишнього СРСР. Наприклад, може використовувати їх для закупівлі товарів через різні схеми, а це величезні кошти. За словами Чібухчяна, є інформація, що всіма цими схемами керує експрем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі та заробляє на обході санкцій мільярди доларів.

Чібухчян про протести в Грузії: дивіться відео

Тож маска "Грузинської мрії" після цього закону скинута. У партії усвідомлюють, що її позицію та багаторічну політику затягування євроінтеграції всі зрозуміли.

Політичний аналітик зауважив, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі поборов значну частину корупції в країні. Однак зараз грузини жаліються, що вона повертається. Адже вона є способом впливу Росії на країни колишнього СРСР.

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Так, якщо Захід має "м'яку силу" і може запропонувати цим країнам перспективи, то в Росії немає такої можливості. Все що може запропонувати країна-агресорка – багатства та корупція для вузького кола людей, щоб вони вірно служили російському диктатору Владіміру Путіну.