Захід переглядає стосунки з Грузією: чим це може завершитися

У Грузії тривали протести після парламентський виборів, на яких перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія". Ризик ізоляції країни на міжнародній арені тільки посилився, а деякі світові лідери призупиняють співробітництво з цією владою.

Грузинський журналіст Іраклій Табліашвілі розповів 24 Каналу, що головне питання в тому, якщо будуть зупинені фінансові програми, кредити, безвіз, то чи не підштовхне це грузинів виходити на протести ще масовіше. Такий варіант цілком можливий.

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Що чекає на Грузію далі

Країна користується багатьма перевагами, які надає їй Захід. Безвізовий режим і вільна торгівля – це лише одні з багатьох яскравих прикладів. Тому в ситуації, що склалася, не варто ухвалювати поспішні рішення. Ба більше, вплив Росії є суттєвим та очевидним.

Навіть представники адміністративного сектора можуть визнати, що справи йдуть дуже погано. Наприклад, курс грузинської валюти ларі відносно долара є катастрофічним. Це добре розуміє суспільство, а якщо економічна ситуація ускладниться, то на вулиці вийде значно більш людей.

Політика, яка веде нас до ізоляції, – катастрофічна. Фальсифіковані вибори треба анулювати та призначити нові, демократичні. До виборчої комісії мають увійти незаангажовані люди, а не ті, які підігрують грузинській та російській мрії,

– наголосив Іраклій Табліашвілі.

Нагадаємо, про фальсифікації на виборах повідомляли ще в день їхнього проведення – 26 жовтня. На дільницях фіксували вкиди бюлетенів, бійки та затримання. Коли стало відомо, що перемогу здобула проросійська партія, люди вийшли на мітинг.