Сподіваються, що в них не буде, як у Януковича: як діють проросійські сили в Грузії

Грузинські силовики жорстоко розганяють протестувальників у Тбілісі. Вони застосовують ті ж методи, які використовує Росія.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр оборони Грузії Васіл Сихарулідзе. Відомо, що протести в Грузії спалахнули через плани уряду відмовитися від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року.

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Методи такі самі, як і в Росії

Як наголосив Сихарулідзе, грузинські силовики застосовують типову російську тактику. Йде залякування демонстрантів та усього суспільства, аби ніхто навіть не думав йти протестувати.

Група, яка називає себе "Грузинська мрія" – типове угруповання, яке захопило владу. Вони вже 12 років в країні. Клептократи. Використовують залякування. Все те ж саме, що робить Росія в себе вдома. Вони практично дзеркально перейняли ці методи. Поліція діє жорстоко. І це не поодинокий випадок,

– сказав Сихарулідзе.

За його словами, авторитарні режими нічому не вчаться. Вони тримаються за владу та сподіваються, що історія не буде повторюватися. Місцева влада сподівається, що не повториться ситуація з Євромайданом в Україні.

Вони думають, що у них не буде так само, як було в Януковича. Багато паралелей з Україною. Історія прям точно не повторюється. Але дуже багато аналогій тут можна знайти із ситуацією з Януковичем,

– підкреслив Сихарулідзе.

Додамо, нещодавно тамтешній прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цього спалахнули протести у Тбілісі, які пробують розігнати силовики. Згодом Кобахідзе публічно підтримав дії поліції. Станом на 30 листопада в Грузії відновилися протести.

Наприкінці жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Є підозри, що вони були фальсифіковані. Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади, адже "нелегітимний парламент" не може обрати нового президента.