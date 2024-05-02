"Злити" неможливо, – політолог із Грузії сказав, чому протест триватиме

У Грузії триває масштабний протест проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російський закон. Реакція силовиків, розгін демонстрантів та побиття людей провокують певні заяви і реакції в Європарламенті, а деякі євродепутати вже закликають позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС.

На думку грузинського політолога Гели Васадзе, яку він висловив 24 Каналу, Європарламент – це найнезалежніший орган у світі, бо від нього нічого не залежить. Позбавити статусу кандидата Грузію неможливо, для цього немає механізму, але є набагато страшніша річ – позбавити Грузію безвізу.

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Цікава дилема

Гела Васадзе вважає, що це може відбутися після виборів, однак тоді від громадянського суспільства, яке створювалося в Грузії понад 30 років, каменя на камені вже не залишиться.

Цікава дилема, як буде поводитися Захід, бо протести будуть і цих молодих людей ніхто не зупинить. Але протести безглузді, якщо вони не будуть підтримані серйозними кроками тиску грузинської влади з боку тих, хто має ці ресурси,

– сказав політолог.

Він зауважив: головне, що потрібно знати, – це те, що протест горизонтальний і не має політичного центру, і це дуже добре. Тобто "злити" цей процес чи домовитися з лідерами неможливо. Але раніше було не так: збиралась акція, її розганяли, потім політики бігли на телебачення та кричали "Кривавий режим, нас розігнали!".

Наразі збирається акція протесту, яку намагаються розігнати, але не виходить. Якщо донедавна в цьому брала участь переважно молодь, сьогодні разом із нею вийшли їхні батьки.

А в політиків не знайшлося плану опору крім як злитися з натовпом і бути більш активними. Однак 30 квітня під час протесту побили двох із них. Це все дуже добре, звичайно, але цього недостатньо,

– підсумував Гела Васадзе.

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