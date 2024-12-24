У мітингувальників є 2 вимоги: грузинський журналіст сказав, як розширюються протести у Тбілісі

У неділю, 22 грудня, в Тбілісі відбувся один з найчисельніших мітингів за останні майже два місяці. Протестувальники не визнають результати парламентських виборів, що відбулись 26 жовтня, і вважають їх сфальсифікованими.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі є лідером протестів в Тбілісі. Провладна партія "Грузинська мрія" найближчим часом може кинути за її ґрати. Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Іраклій Табліашвілі, зазначивши, який можливий подальший розвиток подій в країні.

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Кількість протестувальників збільшилась

Останні 5 – 6 днів проросійська партія "Грузинська мрія" не розганяє мітинги у центрі Тбілісі – на проспекті Руставелі.

У них було очікування, що протестувальники самі розійдуться. Але в суботу і в неділю, кількість людей на площі Руставелі не тільки не зменшилась, а навпаки збільшилась. На протестах почали звучати грузинські пісні, виконували грузинські танці,

– сказав Табліашвілі.

Він наголосив, що мітингувальники висувають 2 вимоги:

звільнити політв'язнів у кількості до 350 опозиціонерів;

провести нові парламентські вибори, адже проросійська партія "Грузинська мрія" вибори 26 жовтня 2024 року сфальсифікувала. Підтвердженням цього є те, що жодна демократична країна Євросоюзу не підтримала їх.

Лідером прогрузинського руху, за його словами, є президентка країни Саломе Зурабішвілі, яку з 29 чи 30 грудня правляча партія "Грузинська мрія", імовірно, визначить колишньою президенткою, і навіть загрожує їй арештом.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе, сказав, що Зарубішвілі, мовляв, сама має визначити свій подальший шлях: або вона піде за ґрати, або буде вільно продовжувати свою діяльність на волі.

Проте сама Зурабішвілі, виступаючи на мітингу, заявила, що вона нічого не боїться і залишається президенткою та Верховним Головнокомандувачем Грузії. Адже вибори 26 жовтня були сфальсифіковані, а ті, хто за результатами них прийшов до влади, не мають права обирати нового президента.

Так само вона не визнає так званого президента Міхеїла Кавелашвілі.

Зурабішвілі закликала олігарха Бідзіну Іванішвілі, який є почесним головою "Грузинської мрії", провести зустріч і обговорити важливі питання.

Наразі він не відповів, проте рано чи пізно йому доведеться домовлятися з опозицією і йти на великі поступки. Однак всі вони зводяться до призначення нових виборів,

– наголосив Іраклій Табліашвілі.

Президентка відзначила, що у разі відмови правлячої сили йти на поступки, то процес демонтажу "Грузинської мрії" буде неминучим.

Нагадаємо, що мітинги у Грузії розпочалися 28 жовтня після оголошення результатів парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Не визнала ці вибори і президентка Саломе Зурабішвілі. Протестувальники вимагали провести нові вибори.

Спротив в Грузії посилився після того, як 14 грудня було обрано так званого президента Міхеїла Кавелашвілі – колишнього футболіста, який не має вищої освіти. Вперше в історії Грузії, президента обирав не народ, а виборча колегія. Зурабішвілі також не визнала ці "вибори".