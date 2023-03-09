Яковенко назвав переваги прийняття закону для "іноагентів" в Грузії для Путіна

Наразі увесь світ спостерігає, як вирішується доля Грузії. За результатами прийняття закону буде видно, в бік якої сторони візьме курс країна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Грузія все одно не замінить Україну для Росії.

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Ціль закону

Ігор Яковенко пояснив, що з одного боку в ситуації з Грузією все прозоро, а з іншого – є певні невизначеності.

"Сьогодні, якщо говорити про грузинську владу, то вона розділена", – наголосив він.

За його словами, президент Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що вона на боці протестувальників, що є дуже важливим знаком.

Натомість грузинський парламент буквально став кишеньковим для колишнього прем'єр-міністра країни Бідзіна Іванішвілі, що є поплічником президента Росії Владіміра Путіна.

Ціль теж більш-менш зрозуміла. Завдання полягає в тому, щоб зупинити рух Грузії в Європу, НАТО, європейський світ, тому що абсолютно зрозуміло те, якщо цей закон буде прийнятий, то ніякої євроінтеграції для Грузії не буде,

– зосередив увагу опозиціонер.

За його словами, якщо закон все ж приймуть, то Путіну через Іванішвілі вдасться зупинити рух Грузії в бік Європи. Втім, дещо незрозумілою залишається логіка парламентарів.

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Викриття путінських поплічників

Ігор Яковенко повідомив, що було б цікаво послухати грузинських експертів, щоб зрозуміти, на скільки вони на живленні у Кремля.

Зараз іде розтин цієї всієї кремлівської агентури. З одного боку у далеких США розкрився Володимир Познер остаточно,

– зазначив він.

За його словами, спершу він "ходив між рядками", а тепер відкрито підтримує Кремль.

"Я думаю, що в студії Соловйова Познер заслужив би оплески, якби теж саме сказав", – переконаний Яковенко.

На думку опозиціонера, прийняття закону в Грузії – це очевидне свідчення розкриття путінської агентури.

"Закон безглуздий з огляду на те, що прозорість того, звідки люди отримують гроші і так цілком існує. І що це? Зробити варіант російський, коли буде тавро іноземного агента, ворога народу буде набиватися на людей?" – додав він.

Яковенко зазначив, що у цьому і полягає загадка. Імовірно, що впливати на ситуацію можуть гроші.

Зараз у будь-якому випадку вирішується доля Грузії: куди ця країна буде далі рухатися – або з Росією в історичне небуття, або все ж таки в нормальне життя і європейську цивілізацію,

– зазначив він.

Якщо закон все ж буде прийнятий, то це означатиме, що Грузія опиниться в російському болоті.

Грузія не замінить Україну Путіну

Ігор Яковенко зосередив увагу, що Грузія не є тим призом, який задовольнить Путіна.

Для Путіна принципова Україна. Україна – це найголовніше. Грузія, звісно, ніяк не замінить Україну і Казахстан не замінить Україну,

– переконаний він.

Опозиціонер додав, що без України Росія не зможе втримати статус імперії.

"А Грузія – це те, що називається не вдалося викупати коней у шампанському, так пивом обіллємо", – пожартував він.

На його думку, Путін буде намагатися втримати бодай щось, наприклад, Вірменію.

Знову ж таки захопити Грузію з точки зору просто приєднати її до Росії – це малоймовірно і це не потрібно. Уже все, що можна відкусити, вже відкусив,

– переконаний він.

За його словами, теоретично можливий наступний крок – це приєднання Абхазії та Південної Осетії, але зовсім не зрозуміло, для чого це Путіну.

Втім найголовніше все ж не впустити Грузію в Євросоюз.

"Якщо цей закон буде прийнятий, то все, траєкторія руху буде така ж далека, як в Узбекистану чи Таджикистану", – підкреслив Яковенко.

Тому завдання Путіна і Іванішвілі зупинити цей рух.

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