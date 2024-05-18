У столиці Киргизстану спалахнули заворушення через міграційні питання: є постраждалі

Унаслідок протестів у столиці Киргизстану постраждало 29 осіб, серед них – іноземні студенти. Власне, місцеві жителі вороже налаштовані проти мігрантів з Пакистану та інших держав.

У ніч проти 18 травня у Бішкеку спалахнули заворушення з вимогою запобігати росту кількості мігрантів. Ще ввечері напередодні в центрі зібралося кількасот місцевих у центрі міста – здебільшого віком від 18 до 25 років.

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Протести в Киргизстані: мотиви та постраждалі

Уряд Киргизстану зазначає, що загалом постраждало 29 осіб, і нібито серед них немає іноземців. Однак об'єктами нападу стали гуртожитки з іноземними студентами, зокрема з Пакистану, Індії та Бангладешу. У посольстві Пакистану повідомили, що було поранено 15 людей. Інформація про загиблих не підтвердилася.

Міністерство закордонних справ Киргизстану провело зустріч з пакистанським послом після цього. У відомстві наголосили, що правоохоронні органи роблять усе можливе, аби забезпечити порядок та запобігти протиправним діям.

Кабмін Киргизстану рішуче засуджує спроби розпалювання міжнаціонального конфлікту та хаосу. Інформація про насильство та вбивства іноземних студентів у міжнародній пресі є неправдивою. Правоохоронні органи ретельно з'ясовують усі обставини порушення законодавства. Усіх винних ідентифікують та притягнуть до відповідальності.

Водночас киргизька влада стверджує, що проблема нелегальної міграції справді існує, останніми місяцями вживають заходів, аби її вирішувати. У Бішкеку заявляють, що до 50 нелегальних мігрантів відповідні служби щодня виявляють в країні та роблять усе для їхнього видворення.

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Згідно з офіційною статистикою, більшість іноземців, які порушують закон, є громадянами Пакистану та Бангладешу. З-поміж них близько 1,5 тисячі людей з Пакистану та близько тисячі з Бангладешу уже повернули додому.

киргизька влада засуджує заворушення у столиці, але водночас наголошує, що вимоги протестувальників стосовно мігрантів є слушними.

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