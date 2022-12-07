Як Росія розхитує Європу і нацьковує проти України "вовків в овечих шкурах"

Італія, Німеччина, Франція, Чехія та Бельгія – Кремль різко активізував роботу з профспілками країн Європейського Союзу з метою тиску на уряди та громадську думку країн ЄС для припинення допомоги Україні. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Кремлівське вербування

За даними моніторингу "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" і "Східної правозахисної групи", у четвертому кварталі 2022 року політичне керівництво Російської Федерації різко активізувало роботу з профспілковими організаціями низки країн Європейського Союзу з метою тиску на уряди та громадську думку країн ЄС для припинення допомоги Україні у зв'язку зі збройною агресією РФ.

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Так, вперше, починаючи з 24 лютого 2022 року, зафіксовано інформацію про проведення шістьох акцій протесту, організованих профспілковими організаціями в країнах ЄС – Італії, Німеччині, Франції, Чехії та Бельгії з вимогами "мирного врегулювання" та припинення надання допомоги Україні.

Протестувальники на акціях вимагають припинити надання допомоги Україні у зв'язку з тим, що "Європа вже платить високу ціну за антиросійські санкції, і з логікою зброї конфлікт не скінчиться ніколи", і направити фінансування, призначене для підтримки України, на підвищення зарплат та соціальних виплат, заморозку цін на енергоносії.

"Миротворці" на замовлення

Лідером за кількістю проведення антиукраїнських акцій є Італія – за період з 5 листопада по 2 грудня 2022 року зафіксовано два інформаційні повідомлення про проведення протестних акцій, організованих профспілками Італії, під час яких лунали вимоги щодо припинення допомоги Україні:

Італія, Рим, 2 грудня. "Профспілкове об'єднання бази" (USB), "Конфедерація базових комітетів" (COBAS) та низка інших національних профспілок Італії провели загальнонаціональну акцію протесту, в якій взяли участь приблизно 10 тисяч осіб.

Працівники вимагають перегляду умов загальнонаціональних контрактів "з урахуванням інфляції", а також ухвалення закону про встановлення нижньої межі мінімальної оплати праці на рівні 12 євро.

"Опустіть зброю, підніміть зарплати!" – одне з гасел маніфестації. Крім того, як йдеться у спільній заяві італійських профспілок, вони вимагають від уряду Італії "припинення військових витрат та спрямування зброї в Україну". Як зазначається у спільній заяві італійських профспілок, натомість необхідно забезпечувати великі економічні вливання та інвестиції в систему освіти та охорону здоров'я.

Італія, Рим, 5 листопада. Національна асоціація італійських партизанів (A.N.P.I), профспілки, католицька громада святого Егідія, благодійна медична організація "Емердженсі" організували "ходу за мир в Україні", в якій взяли участь, за різними оцінками, від 50 до 100 тисяч осіб.

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Гасла "ходи за мир в Україні" – заклики до миру, припинення вогню, мирних переговорів, а також заклики до припинення постачання зброї в Україну.

"Зараз більша частина жителів Італії хоче миру, хоче, щоб припинилося озброєння України. Постачання Києву зброї заважають Італії бути значним посередником у досягненні миру", – заявив італійський журналіст Мікеле Санторо.

Німеччина, Берлін, 22 жовтня. Ініціатором акцій за соціальну справедливість під загальним девізом "Осінь солідарності" виступила профспілка в Німеччині Verdi, а також громадські та кліматичні організації лівого спрямування, серед яких – BUND, Paritätische Gesamtverband. У Берліні взяли участь в акції, за різними оцінками, від 1,8 до 3 тисяч осіб. Понад 20 тисяч людей взяли участь в акціях, які пройшли напередодні у низці міст Німеччини (Ганновері, Дрездені, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті).

У руках демонстрантів на транспарантах та плакатах були помічені гасла із закликами "мирного" врегулювання конфлікту в Україні – "Покінчити з війною. Скласти зброю", "Тільки переговори приносять мир", "Разом боротися замість того, щоб наодинці замерзнути", "Опалення, хліб та мир".

Франція, Париж, 16 жовтня. Маніфестація проти подорожчання життя пройшла у французькій столиці на заклик лівої партії Жана-Люка Меланшона "Франція, що не підкорилася", партії "Європа – Екологія – Зелені", Соціалістичної партії, а також низки профспілок та асоціацій. Кількість тих, хто взяв участь у маніфестації, не уточнюється.

"Мало того, що Франція поставила Києву артилерійські установки CAESAR, то вона ще й пропонує французам навчати українських солдатів. Це вже занадто, це переходить усі межі. Америка намагається залучити нас до війни, яка навіть не є нашою", – заявив учасник маніфестації у коментарях засобам масової інформації.

Бельгія, Брюссель, 21 вересня. Акцію протесту організували профспілки ACV, ABVV та ACLVB. Зростання цін на продукти харчування, рахунки за електрику, що жахають, та розчарування у політиках і роботодавцях – ось що вивело 10 тисяч людей на вулиці Бельгії. Учасники акції вимагають від місцевої, національної та європейської влади терміново вжити заходів.

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"Я розраховую на те, що мій уряд вирішить проблеми. Чи це конфлікт між Україною та Росією, чи це геополітичний конфлікт чи якийсь інший – мене це не стосується", – вважає учасник акції Бенуа Бузьє.

Чехія, Прага, 3 вересня. На Вацлавській площі в Празі під девізом "Чеська республіка насамперед" зібралися, за різними оцінками, до 70 тисяч демонстрантів, які вимагали відставки уряду прем'єр-міністра Петра Фіали.

"Найкраще для українців та два светри для нас", – було написано на одному транспаранті. Учасники акції дистанціювалися від військових зусиль уряду Чехії та надання військової допомоги Києву. "Тут, на Вацлавській площі, ми заявляємо, що не хочемо війни! Ми хочемо миру!" – заявляли оратори. На мітингу під заклик "Любов і мир!", що скандувався його учасниками, був випущений у небо білий голуб.

Ключові висновки

Найближчим часом політичне керівництво РФ посилить роботу з профспілковими організаціями країн Європейського Союзу для організації та проведення масових акцій протесту на тлі зростання цін на продукти харчування та рахунків на енергоносії.

До завдань Кремля входить активізація проведення акцій протесту профспілок у країнах ЄС з метою посилення тиску на національні уряди з вимогами припинення надання допомоги Україні, проведення "мирних переговорів" та спрямування фінансових коштів, які призначені на підтримку України, для вирішення внутрішніх соціально-економічних проблем.

Кремль розраховує посилити тиск на Європу та "втому" від України, використовуючи профспілкові організації країн Європейського Союзу.