"Помста за соліданість з Україною": Санду каже, що протести у Молдові напряму фінансують з Росії

Президентка Молдови Майя Санду переконана, що протести в країні організовують групи, які напряму фінансують з Росії. Це помста Москви за солідарність з Україною.

Санду заявила, що в Молдові діють злочинні угруповання, які хочуть дестабілізувати ситуацію.

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Частина гібридної війни

За словами президентки, такі напади є частиною гібридної війни. Ці групи платять таким самим людям за участь в антиурядових демонстраціях. Санду наголосила, що все безпосередньо фінансується з Росії.

Ці ворожі дії – помста за внесок Молдови у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною,

– сказала Санду.

Молдова разом з Україною обиратиме свободу

Президентка додала, що Молдова захищається від нападів. Вона визнала, наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, але Молдова разом з Україною обиратиме демократію, мир, свободу.

Підтримка Києва з Кишинева теж продовжуватиметься. Вона лише міцнішатиме.

Протести в Молдові: що відомо

Восени виникли доволі масштабні протести перед президентським палацом у Кишиневі. Їх організувала проросійська партія "Шор", що вимагає відставки уряду Майї Санду, дострокових виборів та угоди з Росією про зниження ціни на газ.

МВС Молдови звинувачує в антиурядових протестах російські спецслужби.

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