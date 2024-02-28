Польські фермери почали масштабний протест у Варшаві: вони озвучили вимоги до Сейму

28 лютого 2024, 00:00
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Джерело:

Rzeczpospolita

У вівторок, 27 лютого, у Варшаві розпочався масштабний протест. Так, польські фермери вийшли на вулиці столиці Польщі.

Відомо, що в центрі міста тисячі протестувальників перекрили дороги та вулиці. Учасники акції несли прапори й транспаранти. 

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Масштабний протест у Варшаві

Організатори акції оцінили приблизну кількість учасників протесту у столиці Польщі. Йдеться про кількість близько 20-30 тисяч осіб.

Відповідно до даних видання, протестувальники зібралися перед Палацом культури і науки у Варшаві. Відомо, що на мітингу присутня поліція. Вона супроводила колону до Сейму і канцелярії уряду.

Водночас повідомляється про "досить напружену атмосферу". У виданні також повідомили, що незважаючи на прохання організаторів, протестувальники використовують піротехніку.

Сейм уже оточений бар'єрами. Поки що поліції там більше, ніж фермерів, але з іншого боку вулиці вже стоять перші протестувальники,
– йдеться в повідомленні.

Вимоги у протестувальників не змінилися.

Так, фермери хочуть, аби влада відмовилася від "шкідливих пропозицій Зеленого курсу", закрила кордони від "неконтрольованого припливу агропродовольчої продукції з країн, що не входять до ЄС".

Також фермери вимагають захистити тваринництво в Польщі.

Крім цього, відомо, що вдень 27 лютого організатори протесту провели зустріч зі спікером Сейму Шимоном Головнею. Вони не зустрінуться з міністром сільського господарства Чеславом Секерським, оскільки він наразі перебуває у Брюсселі.

Деталі про протест у столиці Польщі

  • Акція розпочалася об 11 годині за місцевим часом. Польські медіа називають цей протест наймасовішим.
  • Фермери в Польщі протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентоздатність, а також проти політики "зеленого курсу" ЄС, що накладає на фермерів низку обмежень.
  • Учасники акції несли прапори й транспаранти. Серед написів було гасло "Стіна для фермера". На чолі маршу також ведуть інсталяцію у формі танка, яку зробили з тюків сіна.
  • За даними журналістів, що перебували на місці подій, біля кільцевої розв'язки де Голля поліцейські наказали протестувальникам дочекатися автомобіля зі звуковою системою. Однак фермери не хотіли чекати і проштовхнули поліцію.
  • Також невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття.

Автор: Ірина Марціяш