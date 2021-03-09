Протести поновлять з новою силою, – Губаревич про наслідки фільму щодо статків Лукашенка

Фільм NEXTA про статки самопроголошеного президента Білорусі може "додати жару" до ситуації з протестами. Для деяких білорусів, які до 2020 року майже не цікавились політикою – розслідування стане додатковим аргументом щодо причин бідності в країні.

Водночас відповідний фільм опозиції стане аргументом щодо того, що 26 років правління Лукашенка ведуть країну в тупик. Про це розповів лідер білоруського руху "За свободу" Юрій Губаревич.

До теми Це інформаційна бомба для білорусів, – журналіст про розслідування щодо Лукашенка

"Ми допускаємо, що протести поновляться з новою силою, тому що причина для них нікуди не зникла і вимоги залишаються такими самими: це відставка Лукашенка, проведення нових виборів і розслідування фактів злочинів щодо мирних протестувальників", – зазначив Губаревич.

Лідер білоруського руху "За свободу" зауважив, що всі роки Лукашенко намагався виправдовуватись.

Він (Лукашенко – 24 канал) всю Білорусь, напевно, вважає своєю батьківщиною і домашнім хазяйством,

– сказав Юрій Губаревич.

За словами білоруського політика, Лукашенко нібито заявляв, що майно не його, але розслідування показує, що:

відповідні будівлі або побудовані рахунком бюджету Білорусі чи податків білорусів;

або це – подарунки від бізнес-партнерів режиму Лукашенка, що також є очевидною корупційною схемою.

позиційне інтернет-видання Nexta

про статки Олександра Лукашенка. Зокрема, за даними журналістів, він приватизував декілька резиденцій і палац в Мінську.

Чи вплине розслідування на "інсайдерів режиму"

Люди, які віддані режиму у Білорусі, залишаються вірними йому не тільки завдяки фінансовим преферансам – зарплати у держсекторі та серед чиновників не настільки високі – а завдяки страху і системі, яка формувалась 26 років, пояснив лідер руху "За свободу".

"Тепер для них (відданих режиму – 24 канал) буде більш очевидно, що питання росту національного добробуту не стоїть перед тими людьми, які утримують владу – їх цікавить особиста вигода та збагачення. Тому місце для цієї великої армії чиновників "у годівниці", про яку любить заявляти Лукашенко, не знайдеться", – додав Губаревич.

Губаревич про ймовірні наслідки фільму щодо статків Лукашенка: дивіться відео

Водночас лідер руху "За свободу" нагадав, що ще у 2020 році після президентських виборів у Євросоюзі вирішили, що програми співпраці з держсектором Білорусі будуть припинені і надалі допомога країні буде гуманітарного характеру. Також Губаревич не виключив посилення санкцій щодо режиму Лукашенка.

Санкції Євросоюзу щодо режиму Білорусі: коротко