Під час протестів проти вакцинації поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін
Джерело:News784
Прем'єр-міністр Карибської держави Сент-Вінсент і Гренадін Ральф Гонсалвеш постраждав під час протестів проти вакцинації у столиці Кінгстауні. Крім того, поранення також отримав і один з протестувальників.
За інформацією видання, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп учасників протесту.
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Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін
У мережі також опублікували фото Гонсалвеша у закривавленій сорочці. Згодом йому надали першу допомогу в лікарні. За попередньою інформацією, травму прем'єр-міністра спричинило те, що один із протестувальників кинув у нього твердий предмет.
Окрім нього, постраждав ще 1 протестувальник.
Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін / Фото News784
Причини протестів у країні
- Люди вийшли на протест через поправки до законодавства про охорону здоров'я.
- Відповідно до змін, низка категорій держслужбовців повинні пройти обов'язкове вакцинування від коронавірусу.
- Проти нових законодавчих вимог виступають низка профспілок. Вони переконані, що поправки порушують фундаментальні права громадян.
Що відомо про Сент-Вінсент і ГренадіниЦе – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і низці дрібніших островів.
У Сент-Вінсент і Гренадінах поранили прем'єра: дивіться карту