Під час протестів проти вакцинації поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін

Прем'єр-міністр Карибської держави Сент-Вінсент і Гренадін Ральф Гонсалвеш постраждав під час протестів проти вакцинації у столиці Кінгстауні. Крім того, поранення також отримав і один з протестувальників.

За інформацією видання, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп учасників протесту.

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Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін

У мережі також опублікували фото Гонсалвеша у закривавленій сорочці. Згодом йому надали першу допомогу в лікарні. За попередньою інформацією, травму прем'єр-міністра спричинило те, що один із протестувальників кинув у нього твердий предмет.

Окрім нього, постраждав ще 1 протестувальник.



Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін / Фото News784

Причини протестів у країні

Люди вийшли на протест через поправки до законодавства про охорону здоров'я.

Відповідно до змін, низка категорій держслужбовців повинні пройти обов'язкове вакцинування від коронавірусу.

Проти нових законодавчих вимог виступають низка профспілок. Вони переконані, що поправки порушують фундаментальні права громадян.

Що відомо про Сент-Вінсент і Гренадіни Це – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і низці дрібніших островів.

У Сент-Вінсент і Гренадінах поранили прем'єра: дивіться карту