У Грузії на протестах проти круїзного лайнера з росіянами затримали ще одного українця

Активісти вийшли на протести 31 липня у порту Батумі проти прибуття лайнера Astoria Grande з російськими туристами. Стало відомо, що під час протестів поліція затримала ще одного громадянина України.

Буквально 31 липня ЗМІ повідомили про затримання українки Марини Чобанян. У пресцентрі МВС Грузії заявили, що затриманих звинувачують в дрібному хуліганстві та непокорі вимогам правоохоронців.

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Що відомо про затримання ще одного українця в Грузії

Голова аджарської філії Асоціації молодих юристів Грузії Тако Цулукідзе заявив, що серед 23 затриманих 31 липня в порту Батумі є ще один громадянин України – Дмитро Закревський.

Асоціація молодих юристів Грузії, яка захищає інтереси українця, заявила, що їм відома тільки особа затриманого. Натомість вони не знають, де перебуває українець.

Грузинське Міністерство внутрішніх справ заявило журналістам, що всіх затриманих звинувачують в дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Затриманій українці стало погано

Видання також повідомило, що українці, яку також затримали на акції протесту в порту Батумі 31 липня, стало погано в ізоляторі тимчасового тримання. Тому Марину Чобанян на деякий час доправили до місцевої лікарні, а потім повернули в ізолятор.

Лікар клініки "Медальфа" Кетеван Таварткіладзе заявив, що стан пацієнтки був спричинений відчуттям страху. Їй надали допомогу та після стабілізації стану здоров'я виписали з клініки.

Журналісти поспілкувались з матір'ю Марини Чобанян. Вона розповіла, що не змогла зв'язатись з донькою.

За її словами, батько дівчини родом з Грузії, він помер декілька років тому. Марина ж часто приїжджала в Грузію відвідати могилу батька. Вже на початку 2022 року незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала жити в країну.

Моя дочка – дуже сильна та принципова людина. Ніхто не може її переконати. Вона – патріот України та Грузії,

– сказала матір про Марину.

Журналісти показали кадри з Мариною Чобанян: дивіться відео

Коротко про протести в Батумі