Прихильники Навального вийшли на протести у Росії: їх почав затримувати ОМОН

Московський суд 2 лютого оголосив вирок у справі проти російського опозиціонера Олексія Навального. У відповідь на це у декількох містах Росії люди почали виходити на протести.

Джерело: 24 канал

ОМОН одразу ж почав масово затримувати протестувальників.

Важливо Навального засудили на 3,5 роки: деталі справи

Що відбувається у Москві

Після того, як у суд Москві ухвалив рішення замінити умовний термін Олексію Навальному на реальний, штаб політика закликав людей виходити на протест. Прихильники опозиціонера почали збиратися на Манежній площі. Однак там їх вже чекали бійці ОМОНу.

За словами очевидців, силовики затримують людей, які виходять з метро "Охотний ряд". Водночас в автозаках опиняються навіть ті, хто не має плакатів чи прапорів. Як пише видання "МБХ медиа", затримані не скандували гасла і були без плакатів, дві дівчини повідомили, що вони просто виходили з метро, але їх теж посадили в автозак.

Актуально! Станом на 2 лютого 20:30 силовики вже

А от біля будівлі Московського міського суду ОМОНівці відкрили полювання на дрони. На оприлюдненому відео видно, як чоловік у спецформі та зі зброєю в руках стріляє у повітря, намагаючись збити дрон.

Наразі журналістів витіснили з Манежної площі та огородили її. Але це не завадило людям приходити та збиратися на акції протесту. Мітингувальники скандують "Навальному волю!" та "Свободу політв'язням". Тим часом на Тверській автомобілісти почали сигналити.

У Москві силовик стріляє по дрону: дивіться відео

Перші затримання на Манежній площі: дивіться відео

У Москві збирається все більше людей: дивіться відео

Автомобілісти на Тверській: дивіться відео

Яка ситуація у Пітері

Схожа ситуація й у Петербурзі. Там силовики затримали людей, які вийшли з білими плакатами. Зауважимо, що там протести лише набирають обертів.



Протести у Пітері / Фото "МБХ медиа"

Затримання у Петербурзі: дивіться відео

Чому засудили Навального

Справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії.

та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії. Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".

на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція". У рішенні суду мовиться, що ціни були завищені, тому збитки склали 26 мільйонів рублів. Олексій Навальний нібито керував цією аферою.