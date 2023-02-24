У роковини вторгнення росіяни по всій Росії виходять протести: їх затримує поліція

У різних містах країни-агресорки росіяни виходять на одиночні пікети проти війни. Вони виступають за мир та вимагають вивести війська з України. Проте багатьох з них поліція відпускає без протоколів.

Зокрема росіяни виходять на одиночні пікети у Санкт-Петербурзі, Єкатерибурлі, Іркутські, Барнаулі та Підмосков'ї. Актуальну інформацію зібрав 24 Канал.

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Росіяни із різних міст виходять на акції на підтримку України

У Росії розпочалась акція "Лютий триває рік". У 27 містах з'явилися траурні меморіали, в 11 – пройшли пікети.

У різних містах Росії поодинокі росіяни виходять з плакатами "За мир", "Досить мовчати", "Вибач, Україна". Їх усіх затримує поліція.

Проте, згодом відпускає без протоколів. Це лише доводить той факт, що якби росіяни вийшли на масові мітинги усіх би не посадили. Це лише метод залякування Кремля.

6 людей поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Їх затримала поліція. Також повідомляється про одиночні пікетиЩе щонайменше 7 людей, які планували провести акцію на згадку про жертви війни в Україні, затрималиСеред них активісти "Свердловського молодіжного Яблука" та автор місцевого телеграм-каналу "Світло". Щоправда,5 затриманих уже відпустили без протоколів.

Також 4 людей затримали за антивоєнну акцію на площі Рад у Барнаулі. Ще одну людину затримали за одиночний пікет із плакатом "Досить мовчати". На вулицях міста розклеїли листівки "Лютий триває рік".

Акція "Лютий триває рік" також відбулася в інших містах Росії. Зокрема, квіти на згадку про жертви війни в Україні поклалибіля пам'ятника матері табіля пам'ятника жертвам інтервенції.з плакатом "Я за мир" затримали дівчину. Перед цим на журналіста, який фотографував акцію, напав невідомий і вдарив його кулаком по обличчю.чоловіки вийшли на пікети з плакатом "Ні війні – адже не отримаєте успіху" та фотографіями Путіна. У відділі з чоловіками провели "профілактичну бесіду" та відпустили.також був проведений одиничний пікет.створили меморіал на згадку про жертв війни.активісти намалювали графіті з антивоєнним висловом: "Йде війна. Мовчанням зраджується Бог".біля пам'ятника жертвам політичних репресій організували меморіал. Натомістьзатримали жінку з плакатом "Вимагаю вивести війська РФ з України!".

Як проходять акції протесту в Росії:

У Нижньогородській області на пікет вийшов депутат

У місті Викса Нижньогородської області на пікет із плакатом "Мир — Україні. Солдат – додому" вийшов місцевий депутат Дмитро Мочалін. Пвідмляється, що що його затримали.



У Росії затримали депутата / РосЗМІ