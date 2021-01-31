На протести в Росії вийшли більше людей, ніж минулого тижня

В різних містах Росії 31 січня люди знов вийшли на акції протесту. Мітингувальники вимагають звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Znak.com

Станом на 11:00 акції протесту зібрали більше людей, ніж 23 січня.

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За інформацією журналістів, чи не найбільшу кількість протестувальників зафіксували в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Так, в Єкатеринбурзі на вулиці вийшли вже понад 7 тисяч осіб. Тоді як минулого тижня в місті протестували 5 тисяч осіб. Водночас у Новосибірську в акціях протесту взяли участь понад 5 тисяч осіб.

Протести у Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.

Тоді на вулиці вийшло Найбільше людей мітингували у Москві. Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.

Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.

Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Навального, а у відповідь їх затримують.

За даними правозахисників, силовики у Росії затримали 519 осіб, з них 110 – у Владивостоці.

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