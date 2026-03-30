Досягли зворотного результату: блокування інтернету запустило цікаві процеси в Росії

В Росії блокування інтернету та, зокрема Telegram, пояснюють необхідністю убезпечення від атак українськими дронами. Однак ця ініціатива російської влади викликала зворотний ефект.

В Москві люди вийшли на акції протесту проти обмеження роботи інтернету. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив у розмові з 24 Каналом, що надалі таких акцій буде більше.

Чого боїться російська влада?

Кузан наголосив, що той факт, що росіяни вийшли на Болотну площу у Москві, відбулися затримання, правоохоронці перекрили площу, а комунальники фарбують лавочки і бордюри для того, щоб люди не збиралися, означає тільки одне. Закриття інтернету поступово спонукає росіян до акцій громадянського невдоволення, а це відповідно спричинить додатковий тиск на російську правоохоронну і судову системи.

Російська влада блокувала інтернет для того, щоб відрізати людей від зв'язку і щоб вони не виходили на протести. А зараз є перші ознаки того, що відбувається зворотна дія. І, думаю, що таких акцій буде ще більше. Просто вони, імовірно, не будуть висвітлені у медіа,

– зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Так само суспільна напруга через поразки Росії з одного боку та через блокування інтернету – з іншого, всередині країни зростатиме.

Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що протести у Росії, якщо вони не мають лідера, не переростуть у конкретні дії. На його думку, чим більше Кремль посилюватиме "репресії, проявлятиме байдужість і витрачатиме ресурси на війну", тим більше це буде подобатися переважній кількості росіян. Водночас блокування інтернету посилює роздратування у російському суспільстві, особливо серед тих, хто народився після 1990-х років, та негативно впливає на бізнес. І це може стати каталізатором змін.

Він нагадав, що заколот Євгена Пригожина у 2023 році відбувся саме після того, як були проведені Україною успішні Харківська і Херсонська операції.

Ми бачимо по замірах з 2022 року, що у тому російському регіоні, який потерпає від українських дронів та ракет, переважають антивоєнні, антивладні настрої. Вони не розраховували, що влада не зможе їх захистити і не зможе компенсувати всі ці збитки. Тому невдоволення війною зростає,

– підкреслив Сергій Кузан.

Тому голова Українського центру безпеки та співпраці не вірить у стихійний підйом у російському суспільстві, як це відбувалося в Україні під час Помаранчевої революції та Революцію Гідності. Однак Росія сьогодні боїться саме низової комунікації через незалежні месенджери між, наприклад, військовими начальниками рівня полковника, між лідерами суспільної думки. Тому що це може призвести до заколоту "Пригожин 2.0", який буде набагато потужнішим і нищівнішим для Росії, ніж попередній.

Що відомо про акції протесту у Росії?