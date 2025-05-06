"Путін – Гітлер": у Москві чоловік стрибнув з мосту в річку з табличкою

У столиці Росії чоловік вийшов на Москворецький міст з табличкою "Putin – Hitler. Stop". Він кинув її в річку та стрибнув сам – з'ясувалося, що це був опозиціонер Григорій Саксонов.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про політичну акцію чоловіка в Москві

У ЗМІ зазначають, що 68-річний житель Москви провів політичну акцію на Москворецькому мості. Там додали, що він був одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет.

Чоловік у столиці Росії провів акцію: дивіться відео

Росіянин стрибнув у річку, зображуючи труп у мішку. У повідомленні йдеться, що врешті його витягли з води рятувальники. Потім він перебував у оточенні лікарів та поліцейських.

Пізніше у мережі з'явилася інформація, що цей чоловік – опозиціонер Григорій Саксонов. За словами жителя Москви, він зробив це "на спір з товаришем".

Що відомо про російського опозиціонера Григорія Саксонова

Саксонов – це людина, яка з'являлася майже на всіх мітингах у Росії, зокрема на ходах за чесні вибори. Відомо, що він чергував на "мосту Нємцова" та у вільний час приходив з плакатами до судів, де йдуть слухання у справах політв'язнів.

Григорів Саксонов / Фото з російських ЗМІ

Чоловіка сильно засмутило вбивство Бориса Нємцова – одного з головних лідерів російської опозиції путінського режиму. Саме тому він вже довгий час чергує на мості.

До слова, експерт з національної безпеки та військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко пояснив, що у Росії назріває бунт. За його словами, процеси зріють суттєво під час війни. Жителі відчувають це по величезному розриву між цінами.