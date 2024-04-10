Оренбурзька область "далеко від Рубльовки": чи матимуть результат протести росіян

В Оренбурзькій області через повінь та прорив дамб затоплена велика територія. У воді опинились будинки та господарства місцевих жителів. Однак російська влада не квапиться розв'язувати ці проблеми, чим провокує протести людей.

Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая", розповіла 24 Каналу, що для більшості росіян проблеми жителів Оренбурзької області нецікаві. Саме тому пройшли непомітними нещодавні протести дружин мобілізованих.

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Доволі жалюгідна акція

Вона нагадала, як взимку в Росії зупинялась робота котельних, і росіяни замерзали у своїх квартирах. Однак на сьогодні всі про це забули.

Також в Росії 6 квітня пройшов так званий "марш порожніх каструль", який влаштували дружини російських мобілізованих. Вони вимагали, калатаючи ложками по каструлях у своїх домівках, щоб їхніх чоловіків повернули додому з фронту в Україні.

Дві каструлі "прогриміли", але ніхто в Росії цього не помітив. Так само як і затоплення в Оренбурзькій області. Це ж степи біля Казахстану, вони так далеко від Рубльовки, від Москви, серіалів, столичних розваг. Для більшості росіян це – не Росія,

– пояснила Романова.

Частина росіян, яка живе на заході Росії – до Уральских гір – не вважають мешканців територій, що розташовані далі на схід, корінним населенням країни. А ті, хто живуть в Сибіру, не вважають себе Росією.

Не дарма в Хабаровську, Читі, Благовєщенську говорять: "Я поїду у відпустку в Росію, хоча зазвичай буваю в Китаї",

– зауважила голова фонду "Русь сидящая".

Для більшості росіян, які живуть абсолютно автономно та не слідкують за регіональними новинами, начхати на те, що відбувається в Оренбурзькій області, якщо вони там не мешкають.

Водночас намагання влаштувати акцію з "порожніми каструлями" виглядало доволі жалюгідно.

"Ці нещасні жінки, які публікували відео з каструлями, ховали свої обличчя. Одна жінка навіть стукала по каструлі, стоячи в сільській хаті і також закривала обличчя. Ще б під ковдру сховались та били по там каструлях. Тому це безглузда акція", – наголосила Ольга Романова.

Повінь в Оренбурзькій області: що відбувається

Вода в російському регіоні продовжує затопляти території. 10 квітня – пік повені. Рівень води у річці Урал в Оренбурзі на 70 сантиметрів вищий за критичну позначку.

Зараз місто перебуває під 10-метровим шаром води. Ба більше, прогнозується, що найближчим часом буде підтоплено ще приблизно 200 домоволодінь.

Водночас в місті Орськ Оренбурзької області, де прорвало декілька дамб і постійно прибуває вода, вийшли на протести. Місцеві жителі зібралися на площі міста та записали звернення до очільника Кремля. Також вони скандували: "Путін, допоможи".

Мешканці Орська обурюються, що коли лихо відбувається в іншій країні, то Путін "відправляє туди все". Проте коли біда трапилась в Оренбурзькій області, місцеві не отримали відповідної допомоги. Зокрема постраждалі обурені розміром виплат, які їм призначила влада.