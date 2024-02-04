"Пакують" журналістів: чому російські силовики не чіпають дружин мобілізованих на мітингах

У суботу, 3 лютого, у Москві жінки російських мобілізованих вийшли на щотижневий протести. Закінчився він походом до виборчого штабу Владіміра Путіна та затриманнями журналістів.

Акція руху "Шлях додому" на 500-й день з початку оголошення мобілізації в Росії вийшла масштабнішою, ніж до цього. Жінки мобілізованих стали впевненішими у собі та тепер активно протистоять силовикам. Детальніше про це 24 Каналу розповіла Ольга Курносова – російська опозиціонерка, політична аналітикиня.

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Жінок бояться чіпати

Це вже не перший протест, які влаштовують жінки мобілізованих. Тепер щосуботи вони влаштовують подібні акції. Цікаво, що одна з учасниць акції заявила, що російська влада нічого не зможе зробити з тими, хто бере участь у цьому дійстві.

Ймовірно, вона думає, що якщо їхні чоловіки перебувають на фронті зі зброєю в руках – то не варто їх чіпати, бо раптом вони з цією зброєю підуть на Червону площу. У цьому, судячи з усього, їхня впевненість, що з ними не поводитимуться жорстоко,

– наголосила Ольга Курносова.

Водночас акціях, звісно, не обійшлось без затримання – під роздачу потрапили російські журналісти, які висвітлювали протест жінок мобілізованих. Відомо, що затримали 27 журналістів. Водночас Марія Андрєєва, яка є однією з лідерок протесту, встала перед автозаком та не пропускала його.

"Вона одразу заявила, що у неї з першого дня було розуміння того, що відбувається. Тому вона в політичному сенсі є найбільш просунутою у цій групі, ставши неформальним лідером. Але як ми бачимо, затримувати її, бояться. Принаймні поки. Не забуваємо, що триває так звана передвиборча кампанія Владіміра Путіна", – зауважила аналітикиня.

Справді не дивно, що напередодні виборів, які відбудуться вже 15 – 17 березня, російські силовики не затримуватимуть жінок мобілізованих. Однак не можна виключити, що після переобрання Путіна можуть вдатися до більш різких дій.

До слова, жінки мобілізованих уже анонсували наступну акцію наступної суботи, 10 лютого.

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