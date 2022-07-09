Демонстранти у Шрі-Ланці скупались у басейні резиденції президента: епічне відео

У Шрі-Ланці розпочалася масштабна криза, через що в країні спалахнули масові протести. Мітингувальники захопили резиденцію президента і, вочевидь, вирішили трішки пожити його заможним життям.

Побачивши на території величезний басейн, мітингувальники вирішили в ньому поплавати.

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На відео видно, як у президентському басейні резиденції Готабаї Раджапакси одночасно купається цілий натовп.

Президент хоче покинути країну

Після того, як протестувальники взяли штурмом резиденцію президента, йому довелося втекти. Готабаю Раджапаксу перевели у безпечне місце. Згодом ЗМІ повідомили, що президент Шрі-Ланки прибув в аеропорт та намагається покинути країну.

До слова, декілька днів тому він попросив фінансової допомоги у владіміра путіна.

Чому у Шрі-Ланці тривають протести

У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з найважчою в історії країни економічною кризою. Все почалось з дефіциту туристів у державі на тлі пандемії, через що в країні виникла нестача іноземної валюти. Країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива. Мільйони людей мають проблеми з придбанням їжі та ліків.

У Шрі-Ланці почалися масові протести, влада ввела надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досягнув 51 мільярда доларів, з яких 700 мільйонів доларів припадають на борг державної нафтогазової компанії Ceylon Petroleum Corporation.

Кілька місяців протестів з розгонами й розстрілами цивільних та неефективне управління економічною кризою в країні, й у людей увірвався терпець. Демонстранти з усієї Шрі-Ланки пройшли маршем до Коломбо, вимагаючи відставки президента, після чого силою захопили його резиденцію.

Люди не лише невдоволені економічною кризою, хоча це і є головною причиною протестів. Річ у тім, що усю владу на Шрі-Ланці фактично привласнила сім'я Раджапаксів.

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