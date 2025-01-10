"Фіцо – до біса": у низці міст Словаччини тисячі людей зібралися на протести проти прем'єра

У низці словацьких міст ввечері 10 січня тисячі людей зібралися на акції протестів під гаслом "Словаччина – це Європа". Учасники протестів критикують політику прем'єра країни Роберта Фіцо на зближення з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Aktuality. Окрім Словаччини, ці акції також пройшли у Кракові та Празі.

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Що відомо про нову акцію словаків проти Фіцо

Організатором акції проти політики Фіцо є ініціатива "Мир Україні". Люди вийшли на протести у таких містах, як Братислава, Кошице, Пряшів, Банська Бистриця, Жилін та Попрад.

У словацькій столиці, де зібралося, за попередніми даними, близько 15 тисяч людей, протестувальники скандували: "Словаччина – це Європа", "Досить з нас Фіцо", а також "Ми не будемо мовчати" та "В єдності наша сила".

Окрім того, у містах тримали плакати з критикою політики Роберта Фіцо, зокрема його зближення з Росією та диктатором Владіміром Путіним.

Протести у словацьких містах проти Фіцо / Фото Aktuality

Також на акціях протесту було видно українські прапори. Зузана Янічкова, яка взяла участь в акції у Банській Бистриці та з початку російського вторгнення допомагає українським біженцям, зазначила, що "Українці тут, тому що їх вигнало з їхньої країни зло Путіна".

У деяких містах до протестів долучилась партія "Демократи", заснована колишнім прем'єр-міністром країни Едуардом Гегером.

Організатори протестів також переконують, що будуть збиратися та організовувати акції доти, доки не настане зміна політики уряду та доки сам Фіцо не піде у відставку.

До слова, словаки вже не вперше виходять на протести проти прем'єра Роберта Фіцо. Ще 23 грудня 2024 року люди вийшли на протест проти поїздки Фіцо до Путіна у Москву з лозунгом "Досить Росії" у Братиславі.