Його володар Путін дуже часто тисне: у Фіцо може нарости серйозна проблема

У п'ятницю, 3 січня, у Братиславі 4 тисячі людей вийшли на акцію, щоб висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У нього може виникнути проблема, якщо він продовжить просувати такі наративи.

Велика кількість громадян Словаччини не підтримує риторику Роберта Фіцо. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький.

Читайте також Газова суперечка з Україною може стати політичною загрозою для Роберта Фіцо – DW

"З часом можуть бути заворушення"

Андрій Городницький зазначив, що велика кількість людей у Словаччині підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони незадоволені політикою Фіцо. Опозиційні сили вмикаються та критикують дії прем'єр-міністра.

Водночас Роберт Фіцо дуже часто використовує різні маніпуляції. Він виправдовує свої проросійські заяви тим, що "не хоче, аби у Словаччині почалась війна" і так далі.

Дуже маніпулятивними тезами Фіцо висловлюється, що якщо не підтримувати Москву, то "у нас все буде погано". Це дуже потужна маніпуляція від нього та політиків, які його оточують,

– підкреслив політичний експерт.

Водночас у Словаччині є категорія людей, яка підтримує Фіцо. Проте їх не так багато. Як свідчать соціологічні опитування, приблизно 25% людей у Словаччині підтримують політику чинного прем’єр-міністра.

"Там цікава ситуація. Ми можемо прогнозувати навіть певні заворушення з часом. Тому що політика Фіцо з кожним днем стає все більш радикальною. Ми прекрасно розуміємо, що його володар Путін і компаньйон Орбан дуже часто тиснуть", – сказав доктор філософії.

У Роберта Фіцо може нарости серйозна проблема, якщо він продовжить таку політику. Зараз він починає перекидати відповідальність, що нібито Словаччині блокують якесь фінансування, що їм буде недостатньо коштів і так далі.

"4 тисячі людей, які там вийшли – це не критична більшість. Це перші кроки, які також вже відбуваються, наприклад, в Угорщині. Там також дуже часто зараз проводяться певні антиорбанівські мітинги. Вони позитивно складаються для майбутньої опозиції, зокрема, і для України. Тому що ми розуміємо, що нам не потрібні такі політики", – додав Городницький.

Нагадаємо, у Словаччині незадоволені політикою Фіцо громадяни 3 січня вийшли на протести. До акції протесту долучилося близько 4 тисяч жителів Братислави. Одне з гасел організаторів – "Словаччино, стережись, окупація почалася". Також був напис "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій". Учасники протесту розмахували прапорами не лише Словаччини, а і Європейського Союзу. Під час акції ввімкнули повітряну сирену, очевидно, щоб нагадати про війну в Україні.