Біля Білого дому розгорнули найбільший у світі прапор України

У суботу, 8 березня, біля Білого дому відбулася акція на підтримку України. Учасники розгорнули найбільший у світі синьо-жовтий стяг, аби закликати адміністрацію Дональда Трампа відновити військову підтримку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку "Голосу Америки" Катерину Лісунову та незалежного журналіста і фотографа Алехандро Альвареса.

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У Вашингтоні розгорнули рекордний український прапор

Американці українського походження та небайдужі мешканці США у суботу, 8 березня, зібралися на акцію "Не кидай Україну". Після того, як адміністрація Дональда Трампа зупинила надання військової допомоги та припинила обмін розвідданими, небайдужі громадяни вирішили закликати американського президента скасувати своє рішення та відновити підтримку.

Крім того, на акції протесту під Білим домом учасники вимагали не вести справ з Росією та російським диктатором Владіміром Путіним, адже він є агресором у війні. Щоб підтримати Україну, на акції розгорнули найбільший у світі прапор України.

Прапор України розгорнули під Білим домом: дивіться відео

Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова також опублікувала кадри з акції на підтримку України. На відео можна побачити, що до Білого дому прийшло чимало протестувальників.

Кадри з акції під Білим домом: дивіться відео

У США доволі різко відреагували на акцію під Білим домом. До прикладу, протрампівський журналіст Нік Сортор поцікавився, "хто заплатив за цей гігантський прапор", який розгорнули учасники акції.

"Хто заплатив за цей ВЕЛИЧЕЗНИЙ український прапор, який сьогодні розгорнули перед Білим домом? Скільки сотень тисяч це коштувало? Я гарантую вам, що мої податкові долари якимось чином фінансували це", – цинічно написав він у мережі.

Сенатор-республіканець Майк Лі цинічно відреагував на акцію підтримки України фразою: "жодного пенні Україні".

Цю тезу підхопив і Ілон Маск, який закликав ввести санкції проти "топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако".

І це негайно припиниться. Це ключ до головоломки,

– написав Маск у мережі Х.

Раніше Маск заявив, що в разі вимкнення Starlink уся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система буцімто є "основою української армії".