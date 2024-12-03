"ФСБ уже в Тбілісі", – грузинський політолог розповів про знущання з протестувальників

Протести в Грузії не вщухають, спецпризначенці б'ють людей, забирають особисті речі та застосовують проти протестувальників водомети. Все це дуже нагадує російські методи боротьби.

Про це 24 Каналу розповів політолог з Грузії Гіа Хухашвіллі, зауваживши, що силові структури вже називають ФСБ та ОМОН. Однак людей на протестах не меншає, мітинги вже є й в інших містах, крім столиці.

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Знущання з протестувальників у Грузії

За словами політолога, усі інструкції та методички силових структур в Грузії позичені з російського досвіду. Так, протестувальників саджають в машини, забирають мобільні телефони, особисті речі та годинами їх б'ють. Влада країни "накачала" спецпризначенців, які мають відчуття безкарності.

"ФСБ вже в Тбілісі", можна так сказати. Їх вже в нас навіть не називають спецназом, а називають ОМОН,

– наголосив Хухашвіллі.

Попри це інтенсивність протестів зростає. Люди протестують не лише у столиці, а й в інших містах країни. Понад 150 дипломатів також висловили протест, декілька послів звільнились.

Зверніть увагу! Четвертий президент Грузії Георгій Марґвелашвілі висловив думку про те, що події в Грузії можна трактувати як російську спецоперацію щодо захоплення влади. Насилля проти людей, за його словами, буде лише продовжуватись.

Політолог зауважив, що проросійська влада робить ставку на силу, розуміючи, що не має інших інструментів боротьби. Наступним кроком будуть арешти, чинна влада намагається довести, що, буцімто, відбувається державний переворот.

Потрібно, щоб протестувальники відчули підтримку Заходу якомога швидше.Від заяв Захід має перейти на реальні дії, бо наша влада реагує лише на силу,

– зазначив він.

Нагадаймо, що на парламентських виборах у Грузії виграла проросійська партія "Грузинська мрія". Протести розпочались через замороження владою курсу євроінтеграції.