Протести у Тунісі: Блінкен закликав президента дотримуватися демократії
Джерело:TRT World
Ентоні Блінкен поговорив з президентом Тунісу Каїсом Саїдом через антиурядові протести в країні. Держсекретар США наголосив на важливості дотримання демократії та діалогу з усіма політичними силами.
США підтримають Туніс
Блінкен нагадав Саїду про "міцне партнерство" між двома країнами. Водночас він наголосив, що Вашингтон стежитиме за розвитком подій у Тунісі.
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Держсекретар пообіцяв, що Штати підтримають туніський народ в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу.
Зауважимо, 26 липня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США стурбовані подіями в Тунісі. Прессекретарка закликала до спокою в країні.
Ми спілкуємося на високому рівні з туніськими лідерами, щоб дізнатись більше про ситуацію. Закликаємо заспокоїтись і підтримати зусилля Тунісу для просування, згідно з демократичними принципами,
– сказала Псакі.
Що відбувається в країні
- Люди почали виходити на протести з вимогою відставки уряду. Мешканці Тунісу звинуватили чиновників у критичній ситуації з коронавірусом – кількість хворих і смертей зростає, а економіка лише погіршується.
- Між демонстрантами та силовиками виникли сутички. Люди кидали снарядами у поліцейських, на що ті у відповідь пустили сльозогінний газ. Кількох протестувальників арештували.
- Через протести президент вирішив відставити прем'єр-міністра. Крім того, він "заморозив" роботу парламенту, поки в країні не відновиться правопорядок.
- Саїд запровадив комендантську годину до 27 серпня. Так, з 19:00 до 06:00 людям не можна виходити на вулиці, за винятком нагальних потреб.
- Представники опозиції назвали такі дії президента "переворотом".