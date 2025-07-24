Владі нагадали, що вона найнята: політолог окреслив унікальність протесту через НАБУ і САП

Ситуація з протестом через закон проти НАБУ і САП є дійсно унікальною. Українці вчинили розумно – і влада пішла на нетрадиційні для пострадянського простору дії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що теперішні протести в Україні – надзвичайно цікаве явище. Ситуація дійсно унікальна.

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Чим унікальні теперішні протести в Україні?

За словами Саакяна, якщо не заглиблюватися у сам законопроєкт, який є недоречним, до антикорупційної інфраструктури в Україні є питання. Упродовж останніх 10 років результати достатньо скромні. Якщо на старті вони ще були, то зараз все скромніше.

Попри це, такі дії влади – це удар в "штангу". Вони не спробували вирішити проблеми антикорупційної інфраструктури, а фактично вирішили підпорядкувати її собі. Зважаючи на сумнівний досвід упродовж минулих років в Україні, там цілком могли спробувати зробити певну частину оточення недоторканним. Але не варто відкидати варіант, що так намагалися розв'язати наявні проблеми.

Зараз в Україні створилася унікальна ситуація. З одного боку, суспільство відповідально проявило свою позицію. Цей протест не нагадує класичні протести у європейських столицях.

Це – протест, який вийшов із завданням не збунтуватися, а нагадати та достукатися. Цей протест під гаслом "Почуйте нас". Суспільство нагадало слугам народу, що у них є власник. Це – народ. Також ми побачили нехарактерні дії з боку влади як для пострадянського простору. Не було намагання переломити протести чи дискредитувати його,

– зазначив Саакян.

Протест чітко демонструє, що суспільство довіряє державі, а держава довіряє суспільству. Люди виходять навіть в умовах війни. А влада не боїться суспільства та не відгороджується від нього ешелонами поліціянтів та всіх інших.

Українці виходить на акцію не з тим, що "є – я, а є – погана держава". Ні, українці показують, що є "я і моя держава". Протест показав, що ми колосально зросли. Українці виходять з тим, що "ми не проти держави виходимо, а за неї". Ніхто не може свавільно помикати державою в різні боки. Влада не може відчувати, що вони хазяї. Ні, вони – найняті,

– підкреслив Саакян.

Суспільству важливо і надалі не спускати увагу з цього "гачка". Потрібно дивитися, контролювати та бити по руках, щоб владу знову не занесло кудись в бік. Завдання влади – забезпечити консенсус, який існував в суспільстві з метою боротьби з корупцією.

Окрім того, зараз важливий момент, щоб антикорупційні органи виправили свої хронічні проблеми та почали ефективніше працювати. Якщо не буде якісної роботи, то суспільство теж ставитиме питання. Водночас влада отримала червоні лінії, за які заходити не можна..

Суспільство показало, що воно виходить, але не розхитує ситуацію. Це не через те, що воно не може цього робити. Ні, воно розуміє наслідки та поводиться відповідально. Це – цікава та захоплива історія, коли кризова ситуація стає консолідуючою. І ще й картинка для світу, що в Україні демократія захищається суспільством,

– зауважив Саакян.

Додамо, після бурхливої реакції суспільства Зеленський представив оновлений законопроєкт про НАБУ та САП. Переважно там повертають старі норми, які прибрали в минулому голосуванні. Що зміниться – читайте в матеріалі 24 Каналу.