Протестний рух поневолених Росією народів буде зростати, – українська розвідка
За оцінками воєнної розвідки України, протести народів, які поневолила Росія, найближчим часом лише зростатимуть. Як приклад, у ГУР навели демонстрації у Страсбурзі, на які приїхали сотні чеченців з багатьох країн Європи.
У розвідці наголосили, репресії, вбивства та тисячі затримань противники авторитарної системи не могли винищити прагнення народів до незалежності. У ГУР нагадали, що до будівлі Ради Європи з'їхались чеченці з багатьох країн.
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Люди протестували проти свавілля окупаційної влади, – ГУР
Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії,
– повідомили у ГУР.
Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та скандували "Геть російських окупантів".
Російські громадяни все більше розчаровуються у владі
Експерти у Міноборони кажуть, що наслідком чинної російської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість російських громадян.
Читайте також Майже половина росіян не хочуть бачити Путіна президентомВажливо! У ГУР кажуть, що найближчими роками протестні рухи зростатимуть не лише в столиці, а й навіть у більшій мірі – в національних регіонах.