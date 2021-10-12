Протестний рух поневолених Росією народів буде зростати, – українська розвідка

За оцінками воєнної розвідки України, протести народів, які поневолила Росія, найближчим часом лише зростатимуть. Як приклад, у ГУР навели демонстрації у Страсбурзі, на які приїхали сотні чеченців з багатьох країн Європи.

У розвідці наголосили, репресії, вбивства та тисячі затримань противники авторитарної системи не могли винищити прагнення народів до незалежності. У ГУР нагадали, що до будівлі Ради Європи з'їхались чеченці з багатьох країн.

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Люди протестували проти свавілля окупаційної влади, – ГУР

Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії,

– повідомили у ГУР.

Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та скандували "Геть російських окупантів".

Російські громадяни все більше розчаровуються у владі

Експерти у Міноборони кажуть, що наслідком чинної російської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість російських громадян.

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Що відомо про протест чеченців у Страсбурзі? Акцію біля будівлі Ради Європи провели 9 жовтня. Сюди приїхали сотні чеченців з усієї Європи. Люди вимагали припинити репресії проти родичів опонентів окупаційного режиму.

У ГУР кажуть, що найближчими роками протестні рухи зростатимуть не лише в столиці, а й навіть у більшій мірі – в національних регіонах.