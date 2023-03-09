Протестувальники в Грузії висунули новий ультиматум владі, а парламент збирається на засідання

Протести у Грузії ввечері 9 березня не вщухають. Мітингувальники у Тбілісі почали висувати нові політичні вимоги. Разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.

На трибуну вийшли опозиційні політики. Вони звернулися до учасників мітингу, і заявили, що необхідно змінити владу.

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Розходитись не збираються

Деякі опозиціонери заявляють, що не розійдуться. Стверджують, що протести не припиняться доти, доки вони не переконаються, що шлях і курс до Європи є непорушним.

На 10 березня перед будівлею парламенту Грузії також запланували мітинг. Організатори закликали людей збиратись о 11:00, пише Interpressnews.

Парламент збирається на засідання

На 10 березня грузинський парламент збирається на заплановане пленарне засідання. На порядку денному буде лише одне питання – на голосування винесуть так зване друге слухання проєкту про "іноземних агентів".

Хоча видання "Новости Грузии" пише, що порядок денний офіційно поки не назвали. Раніше апарат парламенту заявляв, що це засідання неможливе через пошкодження інфраструктури під час заворушень на акціях протесту.

Протести в Грузії: що відомо