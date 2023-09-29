Проти конфронтацій: молочні підприємства України виступають за вільну торгівлю з Польщею

Попри політичні розбіжності між Україною та Польщею щодо зерна, молочні підприємства виступають за вільну торгівлю з країною-сусідкою. При цьому польська сторона демонструє повну підтримку українських виробників молочних продуктів.

Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дидур. За його словами, організація виступає за безперешкодну вільну торгівлю і конкуренцію з поляками.

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“Сподіваюся, це стане сигналом для урядів і бізнесів усіх країн ЄС, що молочний бізнес зацікавлений не в протистояннях та конфронтації, і точно не в нагнітанні політичної ситуації між країнами", – сказав директор СМПУ.

За словами Арсена Дидура, представники Міністерства аграрної політики Польщі і єврокомісар ЄС Януш Войцеховський також поділяють цю позицію. Зокрема, польська сторона виступає за:

вільну торгівлю між Україною та Польщею у молочному секторі;

конкуренцію;

та за те, щоб кожен виробник у рівних умовах доводив споживачу, що варто купувати саме його продукцію.

Позиція українських виробників молочної продукції

Підтверджують бажання партнерства та вільної торгівлі між Польщею і Україною виробники молочної продукції.

Поляки з нами абсолютно солідарні в тому, що молочна продукція повинна вільно рухатись з ЄС в Україну, з України в ЄС,

– сказав Андрій Табалов, генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

Водночас голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату Валентин Запорощук вважає, що українська та польська молочні галузі розуміють одна одну і готові йти разом.

Польські молочні асоціації дуже активно просувають продукцію на нові ринки, а польські переробники займають позиції лідерів в Європі. Тому нам потрібно брати поляків в партнери, в друзі. І разом з ними розвивати нашу галузь. Вони в цьому теж зацікавлені,

– зазначив він.

Зазначимо, 20 – 21 вересня у польському Білостоці відбувся Міжнародний форум молочних кооперативів. Під час заходу СМПУ та польські молочні асоціації закликали уряди України та Польщі до конструктивного діалогу задля блага обох країн.