Проти мігрантів: Греція поставила огорожу з колючим дротом на кордоні з Туреччиною

Греція побудувала потужну огорожу з колючим дротом на кордоні з Туреччиною у 40 кілометрів завдовжки. А ще й поставила там новітню систему спостереження.

Все це для того, щоб запобігати спробам мігрантів з Азії проникати до Європи. Особливо актуальною проблема стала після того, як таліби захопили Афганістан.

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Греція боїться нової міграційної кризи

Події в Афганістані – захоплення влади там талібами – освіжили у Європі побоювання щодо повторення кризи біженців 2015 року.

Тоді, нагадаємо, майже мільйон людей з Близького Сходу, головно з Сирії, пройшли Туреччину та проривалися до Греції.

Багато з них потім рушили далі до інших країн, та приблизно 60 тисяч, за оцінками місцевої влади, осіли на грецькій землі.

Тепер Греція дуже не хоче, щоб ситуація повторилася.

Тож вивела прикордонні війська у стан підвищеної готовності.

А на кордоні з Туреччиною поставила 40-кілометрову потужну стіну з колючим дротом та новітньою системою спостереження.



Новозбудована огорожа на кордоні Греції та Туреччини / Фото АР

Міністр захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоідіс із міністром оборони та главою збройних сил відвідали прикордонний регіон Еврос. Там він заявив таке:

Ми не можемо пасивно чекати можливого напливу (біженців – 24 канал). Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними.

Але навіть президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився, що афганські біженці "можуть стати проблемою для всіх".

Греція та Туреччина, хоч і союзники по НАТО, є давніми історичними суперниками. Серед іншого, розходяться вони й у питаннях мігрантів.

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