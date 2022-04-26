Проти нас на Донбасі воюють не строковики, а проросійські бойовики та "вагнерівці", – Гайдай
Джерело:"Голос Америки"
Сергій Гайдай заявив, що на Донбасі проти українських військових воюють проросійські бойовики та "вагнерівці". За його словами, "строковиків-солдатиків" там немає.
Про це глава Луганського обласної військової адміністрації повідомив у коментарі "Голосу Америки".
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Ворога набагато більше, ніж нас. Тут проти нас не воюють такі строковики-солдатики. Тут проти нас воюють все ж таки проросійські бойовики, які 8 років воюють, і приватні військові кампанії, а це вже професійні військові,
– сказав Сергій Гайдай.
Очільник ОВА також зазначив, що лінія оборони тримається. За словами посадовця, в основному загарбники намагаються здійснити прорив у напрямку Рубіжного, Попасної та Золотого.
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