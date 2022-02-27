Проти Путіна весь нормальний світ, і ненормальний теж

Четверта доба. Попри гігантську перевагу в кількості техніки і суттєву за кількістю особового складу, росіяни продовжують нести великі втрати. Захоплені в полон, відео з якими викладають наші захисники - жалюгідне видовище, жалюгідні люди.

І це їхня професійна армія, яка воює по всьому світу?

Скільки Путін не гатив би мільярдів у війну, наш народ дає запеклий бій, якого ніхто не чекав.

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Весь світ ошелешений від того, як б‘ються українці. Як хтось жартував, уявіть, ми тепер живемо в реальності, у якій чеченці будуть стрєматися українців.

Є управлінський хаос, але його компенсує масова ненависть і сміливість народу.

Суми, які вже не менше 4-х разів брали росіяни, щоразу дають по зубах окупантам силами ментів, тероборони.

Героїчний Харків б'ється з нелюдською сміливістю – ворожі танки палять просто вже підручними засобами.

Миколаїв, з яким вже прощалися, сто разів показав, що він українське місто.

Київ. По Києву росіяни задіяли все, що можна. Кияни не віддають місто просто на силі волі. Інкасатори, які побачили росіян і взяли їх голими руками – це один з випадків, який має увійти в історію.

Прекрасні українські гопники, які по всій країні дають п..зди окупантам.

Тотальна ізоляція Росії

За три доби війни проти України Росія перетворилася в абсолютну парію.

Уже навіть проросійські політики Європи, корумповані росіянами, бажають бункерному діду смерті і кажуть, що безумця треба зупиняти.

Абсолютно закінчилася політична можливість для традиційного західного бл…дування з росіянами.

Проти Путіна весь нормальний світ. Від Ілона Маска до Мадонни. І ненормальний теж – Казахстан послав, Талібан офігів. Публічним людям усієї планети тепер соромно мовчати про Україну.

Росія і її зомбі-громадяни тепер міцно закриті кришкою – Свіфтом їх відріжуть від глобальної економіки, впроваджуються візові обмеження, а техногіганти ставлять крапку в їхньому науково-технічному прогресі.

Тому тримаймося, рідненькі!

Ілон Маск допомагає українському спротиву – дивіться відео: