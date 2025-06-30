Налякалися через застосування ракет: у тилу Росії оголошували ракетну небезпеку

Атаки по російських об'єктах змусили ворога більше перестрахуватися та турбуватися про безпеку своїх громадян. У понеділок, 30 червня, повітряна тривога лунала навіть за 600 кілометрів від лінії фронту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Через можливе застосування ракет одразу в кількох регіонах оголосили про небезпеку.

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Росіяни бояться, що Україна застосує ракети

Місцева влада Ахтубінська, що розташований в Астраханській області Росії, вводила "червоний" режим небезпеки. Причиною цього стала загроза ракетної атаки. Очільник муніципального утворення "Місто Ахтубінськ" Олександр Сіваков надав жителям рекомендації, аби вони могли бути в небезпеці під час обстрілу.

Так людей закликали залишатися вдома, уникати скупчень людей та уважно стежити за офіційними джерелами інформації.

Також ракетну небезпеку 30 червня оголошували на Ставропіллі. Про можливу загрозу для регіону повідомив губернатор Володимир Володимиров.

Тимчасові обмеження були також в аеропорту "Астрахань". Там на деякий час заборонили прийняття та виліт цивільних літаків. Однак таку паузу дуже швидко скасували.

Міста, які хвилювалися через небезпеку застосування ракет знаходяться на відстані близько 600 кілометрів від лінії зіткнення. Чи дійсно була загроза для згаданих регіонів у понеділок ввечері – невідомо.

До слова, неподалік Ахтубінська розташований полігон "Капустін Яр" – об'єкт, з якого Росія запускала свій розхвалений "Орешник".

Увечері під атакою опинилися інші міста, які Росія тимчасово окупувала. Так вибухи через імовірне застосування ракет лунали в Красноперекопському районі Криму. У зв'язку з небезпекою Керченський міст перекрили для руху. За інформацією російської пропаганди, півострів атакували ракети Storm Shadow.

Також вперше за тривалий час ракети досягли окупованого Донецька. В місті була серія вибухів та детонація. Під ударом, ймовірно, були металургійний завод і залізнична станція в Ясинуватій.