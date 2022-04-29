Проти "слуги" Ковальова відкрили справу через можливий колабораціонізм, – ЗМІ

Офіс Генерального прокурора таки відкрив кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Його підозрюють у колабораційній діяльності, оскільки зараз він находиться на окупованій Херсонщині і не бере участі в національному спротиві російській агресії.

Таку інформацію повідомило видання "Українські новини", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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Генеральна прокурорка зареєструвала кримінальне провадження, – повідомило джерело.

Зазначається, що справу відкрито за статтею 111-1 Кримінального кодексу. Максимальна санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. А щодо мінімальної – не передбачає в'язниці, але тягне за собою позбавлення права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років.

За даними ЗМІ, співрозмовник не уточнив, хто буде розслідувати справу Олексія Ковальова.

Раніше повідомлялось, що Олексія Ковальова виключили з фракції "Слуга народу".

Реакція фракції:

Раніше повідомлялось, що Олексія Ковальова виключили з фракції "Слуга народу". "Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації", – йдеться у заяві депутатів фракції.

Рекція депутатів:

"На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції "Слуга народу", – зазначили депутати.

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