САП офіційно прокоментувала справу, до якої може бути причетна Стефанішина
- САП підтвердила відкриття кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадовців АРМА, але жодній особі підозру не оголошено.
- У заяві САП відсутні згадки про причетність Ольги Стефанішиної, попри повідомлення в ЗМІ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила відкриття кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадовців АРМА. Однак наразі жодній особі підозру не оголошено.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
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Що у САП кажуть про справу з АРМА?
Прокурори САП розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ.
На сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено,
– наголосили в САП.
Зверніть увагу! Попри повідомлення в ЗМІ, у заяві САП відсутні будь-які згадки про причетність виконувачки обов’язків віцепрем’єрки та міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.
Поштовхом до початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування, опубліковані виданням "Українська правда". У ньому йшлося про те, що компанія, яку АРМА призначила керувати Будинком профспілок у Києві, може бути пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної та її ексрадником. Водночас сама Стефанішина заперечує будь-яку причетність до цих справ.