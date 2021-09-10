Протидія дискримінації: Верховна Рада заборонила сексизм в рекламі

10 вересня 2021 , 15:34
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Джерело:

24 канал

В Україні заборонили сексизм у рекламі. Парламент схвалив законопроєкт №3427 у другому читанні.

В ньому мовиться про протидію дискримінації в рекламі за ознаками статі. Рішення підтримали 307 народних депутатів.

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Щороку надходить понад 500 скарг про сексизм у рекламі до:

  • Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
  • Офісу омбудсмена.

За розповсюдження дискримінаційної інформації рекламодавці у 2019 році заплатили понад 2 мільйони гривень штрафів.

Що заборонили показувати в рекламі

Відзначимо, що відтепер заборонили показувати рекламу із:

  • насильством за ознакою статі;
  • зображенням тіла людини тільки як сексуального об'єкта, аби залучити увагу споживача. 

Штраф за дискримінацію

Також у законі передбачили штрафи за дискримінаційну рекламу. Якщо її використовуватимуть, то рекламодавець повинен сплатити 10-кратний розмір мінімальної зарплати – тобто 60 тисяч гривень.

Зауважимо! У документ до першого читання було покарання, якщо закон порушать повторно. Водночас у законопроєкті до другого читання цього пункту вже не було.

Дискримінаційна реклама: що це означає

  • Дискримінаційна реклама – це така, що має зображення чи слова про переваги однієї статі над іншою.
  • Зокрема мовиться про інтелектуальний, соціальний або фізичний вид переваг.
  • Також вона може містити стереотипи про роль чоловіка та жінки.
  • Окрім цього, така реклама принижує гідність людини за ознакою статі.
Автор: Анастасія Мигидюк