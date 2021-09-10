Протидія дискримінації: Верховна Рада заборонила сексизм в рекламі

В Україні заборонили сексизм у рекламі. Парламент схвалив законопроєкт №3427 у другому читанні.

В ньому мовиться про протидію дискримінації в рекламі за ознаками статі. Рішення підтримали 307 народних депутатів.

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Щороку надходить понад 500 скарг про сексизм у рекламі до:

Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;

Офісу омбудсмена.

За розповсюдження дискримінаційної інформації рекламодавці у 2019 році заплатили понад 2 мільйони гривень штрафів.

Що заборонили показувати в рекламі

Відзначимо, що відтепер заборонили показувати рекламу із:

насильством за ознакою статі;

зображенням тіла людини тільки як сексуального об'єкта, аби залучити увагу споживача.

Штраф за дискримінацію

Також у законі передбачили штрафи за дискримінаційну рекламу. Якщо її використовуватимуть, то рекламодавець повинен сплатити 10-кратний розмір мінімальної зарплати – тобто 60 тисяч гривень.

Дискримінаційна реклама: що це означає

Дискримінаційна реклама – це така, що має зображення чи слова про переваги однієї статі над іншою.

Зокрема мовиться про інтелектуальний, соціальний або фізичний вид переваг.

Також вона може містити стереотипи про роль чоловіка та жінки.

Окрім цього, така реклама принижує гідність людини за ознакою статі.

У документ до першого читання було покарання, якщо закон порушать повторно. Водночас у законопроєкті до другого читання цього пункту вже не було.