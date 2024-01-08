У київському метро протікає ще одна станція: з'явились фото та деталі

В метро Києва, у вестибюлі станції "Академмістечко" сталось нове протікання стелі. Тріщини помітно принаймні в трьох місцях.

Очевидці зазначили, що волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку. Водночас робітники метрополітену намагаються врятувати ситуацію, а для цього підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

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Місцеві мешканці, які часто користуються станцією "Академмістечко" повідомили, що проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

У пресслужбі метрополітену у коментарі для "Телеграф" припустили, що проблема у водовідведенні та пообіцяли розібратися у ситуації.



На станції "Академмістечко" почала руйнуватись стеля / Фото Телеграфу



Протікання помітно у кількох місцях / Фото Телеграфу



Очевидно, протікати стеля почала уже давно / Фото Телеграфу

Столичне метро потребує капітального ремонту