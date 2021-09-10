"Протистояння принесе катастрофу": Байден вперше за понад пів року поговорив з лідером Китаю

Вперше за 7 місяців Джозеф Байден поговорив телефоном з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Лідер США дав своєму колезі зрозуміти, що його країна зацікавлена у відповідальній конкуренції.

Пресслужба Білого дому повідомила, що президенти мали стратегічну дискусію на тлі низки суперечок. Зокрема, президенти обговорили сфери, у яких їхні інтереси збігаються. Окрім того, не оминули й тем, щодо яких цінності 2 країн розходяться.

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Байден також дав зрозуміти, що зацікавлений у відповідальній конкуренції між державами. Водночас важливо, щоб вона не стала конфліктом.

Китайський лідер говорив про наслідки протистояння

Сі Цзіньпін поскаржився, що політика США завдала неабияких складнощів. За словами китайського лідера, вибудовування відносин "має вирішальне значення для майбутнього та долі світу".

Китайсько-американське протистояння принесе катастрофу як обом країнам, так і світу,

– наголосив президент Китаю.

За словами Сі Цзіньпіня, країни мають продовжити діалог щодо таких тем:

зміна клімату;

запобігання пандемії;

відновлення світової економіки.

Китай запровадив санкції проти США

У липні 2021 року запровадили санкції проти кількох американських фізичних осіб і організацій. Зокрема, санкції стосувалися ексміністра торгівлі Штатів Вільбур Росс.

Це стало відповіддю на санкції, які США ввели китайських чиновників у Гонконгу.

У Білому домі такий крок назвали "непродуктивним і цинічним".

У США погрожували Китаю ізоляцією

Джейк Салліван – радник Джо Байдена з нацбезпеки – заявив, що Китай може опинитися у режимі міжнародної ізоляції. Підставою для цього може стати відмова країни від розслідування причин походження коронавірусу.