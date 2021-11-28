Протистояння з Зеленським: чому Ахметов пішов в "атаку"

Протистояння між Ахметовим та Зеленським – нова тенденція, яка розпочалася з вересня цього року. Головною причиною є "Закон про олігархів".

Додатковим приводом стало звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Чому образився Ахметов

Фесенко заявив, що Рінат Ахметов дуже потужно та напряму підтримав Дмитра Разумкова. Водночас це викликало додаткове незадоволення президента. Але війну, за словами експерта, почав сам Ахметов. І основна причина інформаційної та політичної війни – "Закон про олігархів".

Ахметову він (закон – 24 канал) дуже не подобається, і він вважає це приниженням. І я думаю, що він вважає, що Зеленський слабкий, що він нічого не зможе йому зробити. Тому вирішив піти в таку атаку,

– сказав політолог.

Ахметова образив "Закон про олігархів" / Колаж 24 каналу

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На кого спрямована атака

Володимир Фесенко звернув увагу, що атака спрямована саме на Володимира Зеленського, а не на Ігоря Коломойського. Про останнього ж, за його словами, "ніхто зараз особливо не згадує, хіба, якщо хоче якось прив'язати Зеленського до Коломойського".

За словами Фесенка, причина інформаційної та політичної війни – "Закон про олігархів" / Фото з фейсбуку експерта

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