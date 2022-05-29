Протитанкової зброї багато не буває: ЗСУ опанували шведський РПГ "Карл Густаф"

Українські військові швидко опановують іноземне озброєння. Одне з них – справжня класика серед важкої піхотної зброї гранатомет "Карл Густаф".

Гранатомет шведського виробництва "Карл Густаф" застосовують по всій лінії фронту. Він чудово зарекомендував себе в бойових діях.

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Протитанкової зброї багато не буває. Поряд з Javelin та NLAW українські оборонці на передовій опанували багато простіших, але теж ефективних зразків озброєння. Серед них – справжній бестселер "на полиці" важкої піхотної зброї шведський РПГ "Карл Густаф", – зазначають в оперативному командуванні "Схід".

Точний, надійний, дуже ефективний

Один з українських військових погодився розповісти на відео переваги шведського гранатомета. За його словами, до України завезли велику кількість боєприпасів до цієї зброї. Є як кумулятивні снаряди, так і осколкові. Калібр – 84 міліметри.

На відео захисник продемонстрував тандемний снаряд: маленька частина кумулятивного заряду б’є по активній броні танка, а головна частина – повністю прошиває захист.

Важливо, що "Карл Густаф" є надзвичайно точним, бо має нарізний ствол. Якщо стріляти на дистанцію на 600 – 700 метрів, то попадає точно "в десяточку". До гранатомета є оптичний приціл, який не надто підходить для активних бойових дій – з ним багато мороки. Але на заміну, за словами військового, є прекрасний механічний приціл.

Найкраще, щоб з "Карлом Густаф" працювали дві людини: перша – заряджає, друга – стріляє. Це значно простіше та швидше, ніж самому все робити.

Безпосередньо в боях військовий разом з побратимом носить біля себе 5 снарядів. Важливо, щоб були і кумулятивні, і осколкові. Противник зазвичай рухається за броньованою технікою. Тому спершу захисники стріляють по "броні", а вже потім осколковим снарядом проти піхоти.

Вага гранатомета – 14,5 кілограмів. Під час бойових дій це не так сильно відчутно.

Його вага – 14,5 кілограмів. Але на адреналіні в бойових діях це насправді не сильно відчувається. Він дуже ефективний в бойових діях. Через свій нарізний ствол гранатомет є дуже точним. Ну і калібр 84 міліметри – це доволі непогано. Особливого для ручного протитанкового гранатомета, – наголосив військовий.

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