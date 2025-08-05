Українські вибухотехніки виявили новий тип мінування з боку росіян. На Сумщині збитий ворожий дрон мав під крилами касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Правоохоронці застерігають усіх, особливо водіїв, і закликають бути пильними. Про це пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Сумську ОВА.

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Нова небезпека з боку росіян: що відомо?

На території Сумської області українські захисники збили російський ударний безпілотник, який мав прикріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Як пояснюють вибухотехніки, таким способом ворог намагається дистанційно заміновувати місцевість, зокрема дороги та поля.

За інформацією вибухотехнічної служби поліції, ці міни реагують на рух техніки й можуть бути скинуті на польові дороги та сільгоспугіддя,

– додали в Сумській ОВА.

Виявлені ворожі міни після збиття БпЛА / Фото поліції Сумщини

Правоохоронці закликають громадян бути особливо уважними та не наближатися навіть до незначних підозрілих об'єктів на землі.

Важливо! У разі виявлення мін або уламків будь-яких дронів слід негайно зупинити транспорт, відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 102.

Аналітик Сергій "Флеш" пояснив, що така міна має компактний пластиковий корпус і обладнана магнітним детонатором. Вона може здетонувати навіть при наближенні техніки до неї. На його думку, таким чином ворог, ймовірно, може готувати теракти на дорогах загального користування.