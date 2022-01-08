На противагу Росії: Велика Британія планує розробити гіперзвукову зброю

Британський офіцер Тоні Радакін заявив, що Лондон має намір почати розробляти гіперзвукову зброю, щоб скласти конкуренцію Москві у цій сфері.

Очільник генштабу Великої Британії зазначив, що ці плани виникли через зростання військової сили Росії. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся в п'ятницю, 7 січня.

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Ми не маємо гіперзвукових ракет, але нам треба їх мати,

– наголосив Тоні Радакін.

Офіцер також додав, що глибоко стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні. З його слів, він представив уряду військові варіанти реакції на можливе вторгнення Росії.

Які країни мають гіперзвукову зброю

Відомо, що США та Росія останніми роками змагаються у розробці гіперзвукових комплексів.

Водночас газета Financial Times повідомила, що китайська гіперзвукова ракета, яка здатна нести ядерний боєзаряд, у серпні облетіла всю планету перед тим, як вразити ціль.

Пекін продемонстрував "передовий космічний потенціал, заставши розвідку США зненацька".