Противник зупинений практично по всіх напрямках, українські війська здійснюють контратаки

Українські військові успішно зупиняють російську орду практично на всіх напрямках. ЗСУ здійснюють контратаки та проганяють російських окупантів з української землі.

Вночі українська авіація завдала ударів по скупченнях ворога

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що противник протягом доби не здійснив жодне суттєве просування, повідомляє 24 канал.

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За його словами, "ворог зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетники, авіаційними ударами та ударами наземних частин".

Північно-західніше Києва була контратака українських військ. Такі ж атаки були на Харківському напрямку.

Також Арестович заявив, що вночі українська авіація завдала потужних ударів по скупченнях ворога.

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