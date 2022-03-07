Процес іде, але питання дуже делікатне, – Кулеба про винищувачі для України

Дмитро Кулеба заявив, що перевага України у небі – один з ключових факторів, необхідних для перемоги у війні.

Глава МЗС України Кулеба зауважив: наразі триває робота над тим, щоб максимально наситити ЗСУ протизенітними ракетними комплексами. Тоді наші захисники зможуть збивати більше російських літаків та гвинтокрилів. Наші захисники досягають на цій ниві все більше успіхів.

Наразі дипломатія робить усе, щоб потік цієї зброї не ставав меншим, а навпаки, щоб армія отримувала все, що їй потрібно.

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