Процес рухається вперед, – Кулеба про бомбардувальники від партнерів

США та Польща обговорює питання передання Україні винищувачів. Дмитро Кулеба підтвердив, що відповідні переговори ведуться.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

Важливо На кордоні України та Польщі Блінкен і Кулеба обговорили посилення обороноздатності

Кулеба сказав, що він обговорював це питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і з польським колегою.

Непростий процес з точки зору багатьох його складових, але він рухається вперед і ми максимально його штовхаємо. Деталі розголошувати не можу зі зрозумілих причин. Але є чітке розуміння серед наших партнерів, що Україні потрібні бойові літаки, щоб зупинити варварське знищення наших міст і людей,

– наголосив Дмитро Кулеба.

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